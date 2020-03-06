Кто и для кого хочет поставлять воду в оккупированный Крым. ВИДЕО

Так кто и для кого хочет поставлять воду в оккупированный Россией Крым?

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Напомним, вчера, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

Отметим, что согласно Женевской конвенции 1949 года вся ответственность за состояние людей на оккупированной территории ложится на страну-оккупанта. Статьи 55-60 Женевской конвенции перечисляют тот жизненный минимум, который должно обеспечить государство-оккупант: продукты и предметы гигиены, санитарные материалы и все необходимое для проведения религиозных служб. Государство-оккупант должно взять под свою защиту детские учреждения и больницы, принять гуманитарную помощь извне, не пытаясь скорректировать ее назначение. Поэтому в случае "гуманитарной угрозы" населению Россия, как страна-оккупант, обязана обеспечить проживающих в Крыму граждан водой.

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