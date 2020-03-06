Яценюк: Поставки воды в оккупированный Крым - это поставки не для украинских граждан, а для российских властей. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Путин и Российская Федерация аннексировали нашу суверенную территорию. Мы поставим воду, когда российские войска уберутся из Крыма, Донецка и Луганска", - отметил Яценюк.

"Речь не идет о поставке воды в Крым для украинских граждан. Речь идет о поставке воды для российской власти", - подчеркнул он.

Яценюк подчеркнул, что на тех, кто надеется на мирное урегулирование с Российской Федерацией, ждать разочаровать: "Это будет мир исключительно на условиях Путина. А его мир - это "русский мир". Это увлечение Украины и возвращения Украины в российское лоно ".

"Пожалуйста, не играйте в игры с Россией", - обратился лидер "Народный фронт" к премьер-министру Денису Шмыгалю: Они пытаются нас переиграть".

"Выйдут из Донецка и Луганска, выйдут из Крыма - и мы вернем наши территории. Пойдет и украинская вода, и все будет украинское. Потому что это и есть Украина", - подчеркнул Яценюк.

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