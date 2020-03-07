Новое поколение есть, от нашей команды зависит успешное будущее Украины, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Гончарука в Фейсбук.

"За полгода работы наша команда заложила фундамент реформ, однако много чего мы просто не успели. Мы не подстраивались под олигархов, рейтинги, не шли на компромис с совестью, всегда руководствовались ценностями, присущими нашему украинскому народу.

Я благодарен нашей команде, каждому, с кем имел честь работать последние полгода. Теперь мы двигаемся дальше, чтобы воплотить все задуманное, но пока не реализованое ради успешного будущего нашего государства", - сказал экс-премьер.

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