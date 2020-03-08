Три человека погибли в результате столкновения грузового автомобиля и Peugeot под Киевом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Информатору стало известно на месте происшествия, передает Цензор.НЕТ.

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Полицейские рассказали, что предварительно, фура двигалась по Бориспольской окружной со стороны Харькова, а Peugeot выезжал на перекресток со второстепенной дороги. Именно там и произошло столкновение. От удара грузовик и легковушка вылетели в поле.

Peugeot фактически разорвало на куски. В салоне автомобиля были двое мужчин и женщина. Все они погибли. Грузовик опрокинулся на бок. Его водитель не пострадал. Автомобили не мешали проезду автомобилей, но на время проведения следственных действий полицейские перекрывали дорогу.





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Фото: kiev.informator.ua