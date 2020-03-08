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08.03.20 15:42

Марш за права женщин прошел в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Киева прошла акция "Марш женщин". Началась она с митинга на Михайловской площади, затем участники прошли маршем до Почтовой площади.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы выходим на Марш заставить государство услышать о наших проблемах, ратифицировать Стамбульская конвенцию и уменьшить количество насильственных преступлений, обеспечив надлежащую реакцию правоохранительных органов и защиту жертв", - заявили организаторы мероприятия.

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Участники акции выступают за право женщины "восприниматься человеком, а не сексуальным объектом, с такими же правами и обязанностями, с такой же ответственностью, как и мужчины".

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Параллельно на Михайловской площади проводилась акция "Марш против абортов", также пришла группа женщин, которые назвались антифеминистками. Они принесли с собой траурные венки и гроб с надписью "Феминизм".

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В Марше за права женщин приняла участие посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

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По оценке полиции, в Марше женщин приняли участие около 2 тыс человек. Порядок обеспечивали 500 полицейских и бойцов Нацгвардии Украины.

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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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