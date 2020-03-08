Прощание с участником АТО, киборгом, ветераном 95-й ОДШБр Олегом Котенко прошло в Житомире. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Похоронили Олега Котенко на Смолянском военном кладбище Житомира, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Житомир.info.
Олег Михайлович Котенко (позывной Кот) родился 6 октября 1973 года, жил в Житомире. Был участником АТО, киборгом, военнослужащим разведывательного подразделения 95-й отдельной аэромобильной (в то время) бригады.
Тело мужчины нашли 6 марта около 15:00 в подъезде дома с огнестрельными ранениями, рядом с телом находился его охотничий карабин. Полиция расследует происшествие как самоубийство.
У него остались родители, жена и две дочери.