Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
08.03.20 19:42

Прощание с участником АТО, киборгом, ветераном 95-й ОДШБр Олегом Котенко прошло в Житомире. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 марта, в Житомире прошло прощание с Олегом Котенко (позывной Кот), тело которого нашли 6 марта в подъезде дома.

Похоронили Олега Котенко на Смолянском военном кладбище Житомира, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Житомир.info.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Церемония прощания с погибшим на Донбассе лейтенантом 93-й ОМБ Дмитрием Фирсовым состоится 9 марта в Виннице

Прощание с участником АТО, киборгом, ветераном 95-й ОДШБр Олегом Котенко прошло в Житомире 01
Прощание с участником АТО, киборгом, ветераном 95-й ОДШБр Олегом Котенко прошло в Житомире 02
Прощание с участником АТО, киборгом, ветераном 95-й ОДШБр Олегом Котенко прошло в Житомире 03
Прощание с участником АТО, киборгом, ветераном 95-й ОДШБр Олегом Котенко прошло в Житомире 04
Прощание с участником АТО, киборгом, ветераном 95-й ОДШБр Олегом Котенко прошло в Житомире 05

Также смотрите: Украинского воина 58-й ОМБ Владимира Черненко похоронили 6 марта на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Прощание с участником АТО, киборгом, ветераном 95-й ОДШБр Олегом Котенко прошло в Житомире 06

Олег Михайлович Котенко (позывной Кот) родился 6 октября 1973 года, жил в Житомире. Был участником АТО, киборгом, военнослужащим разведывательного подразделения 95-й отдельной аэромобильной (в то время) бригады.

Тело мужчины нашли 6 марта около 15:00 в подъезде дома с огнестрельными ранениями, рядом с телом находился его охотничий карабин. Полиция расследует происшествие как самоубийство.

У него остались родители, жена и две дочери.

Смотрите также: Погибшего на Донбассе бойца 72-й ОМБр Игоря Гавриляка проводили в последний путь во Львове. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100