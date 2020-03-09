Поблажек для Шмыгаля не будет, если появятся доказательства его причастности к "Роттердам+", - "слуга народа" Кравчук. ВИДЕО

Так прокомментировала связь новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля со схемой "Роттердам+" замглавы президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью 24 каналу, передает Цензор.НЕТ.

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Она подчеркнула: первое, что новая власть сделала в энергетической сфере - отменила формулу "Роттердам+".

"Если хоть кто-то найдет доказательства сейчас, будут какие-то коррупционные обвинения - поверьте, никаких поблажек ни для кого не будет. Сейчас нет никакого основания говорить, что Денис Шмыгаль является кем-то иным, нежели человеком президента", - подчеркнула Кравчук.

Издание отмечает, что в 2017-2018 годах, когда Денис Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС, энергетический холдинг Рината Ахметова по дешевке, за копейки покупал уголь на Донбассе и по формуле "Роттердам+" производил из него электроэнергию на Бурштынской ТЭС, которую по европейским ценам продавал в Европу, в частности, в Словакию - имея при этом сверхприбыли.

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Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и одобрила состав нового правительства.

В частности, депутаты назначили Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.

Также был значительно обновлен и состав Кабмина.