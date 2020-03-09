"Я тобі не туристичний бренд", - во Львове прошел Марш женщин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщил корреспондент hromadske, акция началась возле городской Ратуши, передает Цензор.НЕТ. Участники прошли по улицам Львова.
Марш жінок у Львові підтримали не лише жінки, а й чоловіки. Усього до маршу приєдналися близько 200 людей pic.twitter.com/4JZsLkFqtF— hromadske (@HromadskeUA) March 8, 2020
В Марше приняли участие также люди, переодетые в костюмы из антиутопического сериала "Рассказ служанки", по сюжету которого женщин забирают в специальные лагеря, где их готовят к единой цели - зачать и родить ребенка для офицеров, чьи жены не способны это сделать.
"Если не делать каких-либо шагов на опережение, то украинское общество относительно прав женщин может превратиться в эту антиутопическую страну из фильма", - рассказала организатор акции Марта Чумало.
Участие в акции также принимали и мужчины. По словам правоохранителей, к ней присоединились около 200 человек. Где столько же было и полицейских. Акция прошла мирно.
Однако Марта Чумало сообщила в Facebook, что неизвестные забросали некоторых участниц акции яйцами и обругали. Потерпевшие женщины будут обращаться в полицию.
В то же время у городского совета три десятка человек начали акцию против абортов. "Мы организовали эту акцию, потому что выступаем против легализации абортов. Собрались, чтобы больше людей нас услышало именно сегодня. Мы против абортов", - рассказал активист Ростислав Романченко.
Отметим, что Марши женщин в Украине 8 марта прошли также в Киеве, Харькове, Херсоне и Запорожье.