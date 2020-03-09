Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
09.03.20 01:18

"Я тобі не туристичний бренд", - во Львове прошел Марш женщин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Главное требование марша, который прошел во Львове 8 марта, - ратификация Стамбульской конвенции. Она направлена на предотвращение домашнего насилия и насилия в отношении женщин, защиту и поддержку пострадавших, а также на привлечение виновных к ответственности.

Как сообщил корреспондент hromadske, акция началась возле городской Ратуши, передает Цензор.НЕТ. Участники прошли по улицам Львова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Свободная женщина - свободная страна", - марш женской солидарности прошел в Харькове. ФОТОрепортаж

В Марше приняли участие также люди, переодетые в костюмы из антиутопического сериала "Рассказ служанки", по сюжету которого женщин забирают в специальные лагеря, где их готовят к единой цели - зачать и родить ребенка для офицеров, чьи жены не способны это сделать.

"Если не делать каких-либо шагов на опережение, то украинское общество относительно прав женщин может превратиться в эту антиутопическую страну из фильма", - рассказала организатор акции Марта Чумало.

Участие в акции также принимали и мужчины. По словам правоохранителей, к ней присоединились около 200 человек. Где столько же было и полицейских. Акция прошла мирно.

Однако Марта Чумало сообщила в Facebook, что неизвестные забросали некоторых участниц акции яйцами и обругали. Потерпевшие женщины будут обращаться в полицию.

Также смотрите: Марш за права женщин прошел в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В то же время у городского совета три десятка человек начали акцию против абортов. "Мы организовали эту акцию, потому что выступаем против легализации абортов. Собрались, чтобы больше людей нас услышало именно сегодня. Мы против абортов", - рассказал активист Ростислав Романченко.

Отметим, что Марши женщин в Украине 8 марта прошли также в Киеве, Харькове, Херсоне и Запорожье.

Я тобі не туристичний бренд, - во Львове прошел Марш женщин 01
Я тобі не туристичний бренд, - во Львове прошел Марш женщин 02
Я тобі не туристичний бренд, - во Львове прошел Марш женщин 03
Я тобі не туристичний бренд, - во Львове прошел Марш женщин 04
Фото: Ярема Чуйко/hromadske

Смотрите: "Марш против абортов" прошел в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100