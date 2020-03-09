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09.03.20 09:35

Украинские воины в честь годовщины дня рождения Тараса Шевченко зачитали свои любимые стихи поэта. ВИДЕО

Сегодня, 9 марта 2020 года, 206 лет со дня рождения украинского поэта, художника Тараса Шевченко.

Украинские воины по случаю такой даты зачитали свои любимые отрывки из поэзии Тараса Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

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"Нема на світі України,

Немає другого Дніпра,

А ви претеся на чужину

Шукати доброго добра,

Добра святого. Волі! волі!

Братерства братнього! Найшли,

Несли, несли з чужого поля

І в Україну принесли", - продекламировали воины.

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"І вам слава, сині гори,

Кригою окуті.

І вам, лицарі великі,

Богом не забуті.

Борітеся — поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава,

І воля святая!" - зачитали воины.

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