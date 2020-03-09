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09.03.20 11:05

"Девочку не трогайте": как Мендель 6 раз подставила Зеленского. ВИДЕО

В очередном выпуске нового проекта "Без цензуры" журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева раскладывает по полочкам очередной скандал, связанный с гуру коммуникаций президента Владимира Зеленского - Юлией Мендель.

Как получилось, что пресс-секретарь президента выставила его полным профаном в интервью западным СМИ, да еще и привлекла к имиджевому спасению шефа авторов, которые подыгрывали (или продолжают подыгрывать) российской пропаганде? 

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Напомним, 7 марта Guardian Weekend опубликовал свою статью о Зеленском. ОП на сайте Президента привел расшифровку разговора, при этом не поданы порой довольно жесткие оценочные суждения авторов Шона Уокера и Эндрю Рота.

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