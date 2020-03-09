"Девочку не трогайте": как Мендель 6 раз подставила Зеленского. ВИДЕО

Как получилось, что пресс-секретарь президента выставила его полным профаном в интервью западным СМИ, да еще и привлекла к имиджевому спасению шефа авторов, которые подыгрывали (или продолжают подыгрывать) российской пропаганде?

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Напомним, 7 марта Guardian Weekend опубликовал свою статью о Зеленском. ОП на сайте Президента привел расшифровку разговора, при этом не поданы порой довольно жесткие оценочные суждения авторов Шона Уокера и Эндрю Рота.