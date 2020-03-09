Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
09.03.20 15:18

С погибшим на Донбассе воином 93-й ОМБр Дмитрием Фирсовым простились в Виннице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 9 марта, в Виннице состоялась церемония прощания с Дмитрием Борисовичем Фирсовым (позывной Фирс), 1980 года рождения, уроженцем Грузии, жителем Донецка, а во время войны - Винницы, лейтенантом, командиром взвода механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады, который погиб 6 марта от тяжелых ранений в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве во время выполнения боевой задачи вблизи поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Видео: naparise.com

Дмитрий Фирсов родился 05.01.1980 года. С первых месяцев войны ушел добровольцем на фронт в составе батальона "Донбасс", участвовал в эвакуации побратимов из "Иловайского котла". С конца октября 2014 г. проходил службу в 93-й бригаде. Прошел бои за Донецкий аэропорт за опорный пункт "Муравейник" (высота 93-17 возле взлетной полосы ДАП), бои за Бахмутку, в районе Новотроицкого, Новоселовки Второй. Летом 2015 года во время боев за Невельское был контужен в результате подрыва БМП, в ноябре 2014 г. был ранен во время проведения разведки возле поселка городского типа Старомихайловка. Награжден медалью "Захиснику Вітчизни". Принимал участие в международных учениях ORBITAL и Combined Resolve (в Германии). Из-за войны переехал с семьей в город Винница.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Виннице объявили день траура по погибшему на Донбассе лейтенанту Дмитрию Фирсову

Похоронили Дмитрия Фирсова на Аллее Славы центрального кладбища Винницы. У Героя остались жена и сын.

С погибшим на Донбассе воином 93-й ОМБр Дмитрием Фирсовым простились в Виннице 01
С погибшим на Донбассе воином 93-й ОМБр Дмитрием Фирсовым простились в Виннице 02
С погибшим на Донбассе воином 93-й ОМБр Дмитрием Фирсовым простились в Виннице 03
С погибшим на Донбассе воином 93-й ОМБр Дмитрием Фирсовым простились в Виннице 04
С погибшим на Донбассе воином 93-й ОМБр Дмитрием Фирсовым простились в Виннице 05
С погибшим на Донбассе воином 93-й ОМБр Дмитрием Фирсовым простились в Виннице 06
С погибшим на Донбассе воином 93-й ОМБр Дмитрием Фирсовым простились в Виннице 07
С погибшим на Донбассе воином 93-й ОМБр Дмитрием Фирсовым простились в Виннице 08
С погибшим на Донбассе воином 93-й ОМБр Дмитрием Фирсовым простились в Виннице 09
С погибшим на Донбассе воином 93-й ОМБр Дмитрием Фирсовым простились в Виннице 10
С погибшим на Донбассе воином 93-й ОМБр Дмитрием Фирсовым простились в Виннице 11
С погибшим на Донбассе воином 93-й ОМБр Дмитрием Фирсовым простились в Виннице 12
С погибшим на Донбассе воином 93-й ОМБр Дмитрием Фирсовым простились в Виннице 13

Фото: misto.vn.uanaparise.com

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100