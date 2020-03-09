Зеленский принял участие в церемонии вручения Шевченковской премии. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский напомнил, что когда в годы Второй мировой войны один из министров правительства Уинстона Черчилля предложил ему увеличить затраты на оборону за счет уменьшения затрат на культуру, то Черчилль ему ответил на это: "А за что мы тогда воюем?".

"Уважаемые украинцы, мы воюем и сейчас за наше государство, за нашу культуру. Потому что культура – это и есть государство, потому что культура – это и есть наш народ. Слава Украине!", - заявил Зеленский в своем выступлении.

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