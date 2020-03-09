Глава ОП Богдан и "слуга народа" Сольский совершили рейдерский захват агрофирмы и перечислили деньги в кассу партии Зеленского. ВИДЕО

Об этом говорится в расследовании Антона Столярова и Анастасии Усенко для Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.
Чтобы это провернуть, собрали уволенных работников, которые выбрали себе "директора" Наталью Войтенко. Протокол сразу заверила нотариус (в Киеве) и государственный регистратор (в Ирпене). Войтенко получила 1000 га земли, всю технику кооператива и доступ к более 11 млн грн на счетах агрокомпании.
Зернохранилища и технику сразу взяли под контроль люди в камуфляже без опознавательных знаков. На половину полученной суммы Войтенко покупает полторы тысячи тонн цемента.
Информация о рейдерском захвате кооператива на Киевщине появилась весной 2019 года, жители села Ольшанская Новоселица Киевской области устраивали пикеты под парламентом, обращались ко всем властным структурам.
Как выяснили журналисты, селяне собрались сами, так как юрист из киева сообщил им, что тогдашний руководитель кооператива не доплачивал за аренду земли и исключал из списка членов. Но такое собрание незаконно.
Рейдернули агробизнес люди, связанные с нардепом от "Слуги народа" Николаем Сольским и экс-главой Офиса президента Андреем Богданом.
На сборах был человек, никакого отношения к происходящему не имеющий, - юрист Алексей Оленченко. За месяц до сборов он зарегистрировал клон захваченного кооператива. Юрист работал на компанию Сольского.
Журналисты напомнили, что аграрные интересы объединяют нардепа с Богданом и Игорем Пукшиным.
Новая директор выдает от кооператива три доверенности на юридическое представительство. Юристами захваченного предприятия назначают Юрия Козака, Андрея Рубашко и Сергея Матиевского. Одновременно все трое становятся щедрыми спонсорами партии "Слуга народа". Вместе вносят 5 млн грн - столько же, сколько Войтенко вывела с предприятия.
Напомним, в апреле 2019 года Нацполиция сообщала о том, что в Киевской области неизвестные в балаклавах совершили попытку захватить аграрный кооператив и снять с должности главу Вильшанского сельсовета.