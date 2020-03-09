Глава ОП Богдан и "слуга народа" Сольский совершили рейдерский захват агрофирмы и перечислили деньги в кассу партии Зеленского. ВИДЕО

Об этом говорится в расследовании Антона Столярова и Анастасии Усенко для Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин создал Офис противодействия рейдерству, - Гончарук

Чтобы это провернуть, собрали уволенных работников, которые выбрали себе "директора" Наталью Войтенко. Протокол сразу заверила нотариус (в Киеве) и государственный регистратор (в Ирпене). Войтенко получила 1000 га земли, всю технику кооператива и доступ к более 11 млн грн на счетах агрокомпании.

Зернохранилища и технику сразу взяли под контроль люди в камуфляже без опознавательных знаков. На половину полученной суммы Войтенко покупает полторы тысячи тонн цемента.

Информация о рейдерском захвате кооператива на Киевщине появилась весной 2019 года, жители села Ольшанская Новоселица Киевской области устраивали пикеты под парламентом, обращались ко всем властным структурам.

Также читайте: Количество жалоб на рейдерство сократилось втрое, еще несколько месяцев и о нем можно забыть, - Дубилет

Как выяснили журналисты, селяне собрались сами, так как юрист из киева сообщил им, что тогдашний руководитель кооператива не доплачивал за аренду земли и исключал из списка членов. Но такое собрание незаконно.

Рейдернули агробизнес люди, связанные с нардепом от "Слуги народа" Николаем Сольским и экс-главой Офиса президента Андреем Богданом.

На сборах был человек, никакого отношения к происходящему не имеющий, - юрист Алексей Оленченко. За месяц до сборов он зарегистрировал клон захваченного кооператива. Юрист работал на компанию Сольского.



Скриншот YouTube Bihus.info

Журналисты напомнили, что аграрные интересы объединяют нардепа с Богданом и Игорем Пукшиным.



Скриншот YouTube Bihus.info

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Предприниматель обвиняет ФГИ в незаконном расторжении договора аренды на столовую: Такого еще не было, чтобы глава госимущества с замами пришел и начал отжимать столовую в центральном аппарате. ВИДЕО

Новая директор выдает от кооператива три доверенности на юридическое представительство. Юристами захваченного предприятия назначают Юрия Козака, Андрея Рубашко и Сергея Матиевского. Одновременно все трое становятся щедрыми спонсорами партии "Слуга народа". Вместе вносят 5 млн грн - столько же, сколько Войтенко вывела с предприятия.



Скриншот YouTube Bihus.info

Напомним, в апреле 2019 года Нацполиция сообщала о том, что в Киевской области неизвестные в балаклавах совершили попытку захватить аграрный кооператив и снять с должности главу Вильшанского сельсовета.