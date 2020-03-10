Новый корпус Охматдета откроют уже летом, - координатор "Большой стройки" Голик. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook координатор национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик.

"Осенью было принято решение закончить все строительные работы в Охматдете до 31 марта. Еще два месяца на пуско-наладочные работы и мелкие нюансы и запуск построенных отделений", - рассказал Голик.

Он подчеркнул, что данный проект имеет высокую приоритетность, поскольку "каждый день работы не на полную мощность - это неспасенные детские жизни".

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"Любую бесконечную в силу разных причин историю всегда нужно доводить до финиша и ставить точку. А лучше восклицательный знак", - так координатор национальной программы "Большая стройка" прокомментировал завершение строительства, начатого девять лет назад.

"Уже летом в Охматдете будут работать еще несколько новых отделений, а операций по трансплантации костного мозга будет проводиться в четыре раза больше", - отметил он.





Напомним, инициированный президентом Владимиром Зеленским проект "Большой стройки" предполагает строительство и ремонт по всей территории страны 100 детских садиков, 100 школ, 100 стадионов, 200 отделений неотложной помощи и более 6 500 км дорог. Ранее координатор национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик на примере столицы продемонстрировал, как идет реализация этой программы.