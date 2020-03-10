Родители избили несовершеннолетнюю девушку в центре Полтавы: ребенка поместили в реабилитационный центр, - полиция. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Сообщается, что работниками полиции Полтавы был обнаружен в социальной сети фрагмент видеозаписи, где взрослый мужчина жестоко обращается с несовершеннолетней девушкой. Из видео понятно, что применение силы к ребенку происходило возле одного из парков в центральной части города Полтава.

Внимание! Ненормативная лексика!

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео



Фото: сайт полиции

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам статьи 125 Уголовного кодекса Украины.

При проведении оперативно-розыскных следственных действий лица были установлены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Надоели нравоучения": под Киевом подросток с ножом и топором набросился на тетю и 4-летнего брата, пострадавшие в реанимации. ФОТО

С целью защиты ребенка от насилия, ее поместили в детский реабилитационный центр. Сейчас продолжаются следственные действия и решается вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания девушки в этой семье.