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10.03.20 13:59

"Мы требуем оценить его действия справедливо": в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Верховный Суд Украины сегодня, 10 марта, рассматривает жалобу защиты танкиста, офицера ВСУ Дмитрия Балабухи, которого осудили за убийство. В центре Киева и под стенами суда прошел марш в его поддержку.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня Верховный Суд рассматривает кассационную жалобу защиты танкиста, офицера ВСУ Дмитрия Балабухи, которого осудили за убийство. Тем временем в центре Киева прошел марш в поддержку Дмитрия Балабухи. Участники акции прошли маршем с Майдана Незалежности до здания суда. Активисты несли транспарант с надписью "Дмитрию Балабухе - справедливый приговор".

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"Мы не просим признать Дмитрия Балабуху невиновным. Мы требуем оценить его действия справедливо, учитывая все обстоятельства этой трагедии и переквалифицировать статью с умышленного убийства на убийство в состоянии сильного душевного волнения", - заявили организаторы митинга.

Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 01
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 02
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 03
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 04
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 05
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 06
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 07
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 08
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 09
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 10
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 11
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 12
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 13
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 14
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 15
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 16
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 17
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 18
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 19
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 20
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 21
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 22
Мы требуем оценить его действия справедливо: в Киеве прошел марш в поддержку военного Балабухи, осужденного за убийство на остановке в Киеве 23

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 20 августа 2018 года военнослужащего Дмитрия Балабуху, обвиняемого в убийстве в очереди на маршрутку в Киеве возле метро, суд приговорил к 9 годам тюрьмы. Позже Апелляционный суд смягчил до 8 лет приговор военному Балабухе.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал детальный анализ обстоятельств данного дела: Убивство на зупинці у Києві: подробиці справи військового Балабухи.

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