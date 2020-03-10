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10.03.20 14:20

Депутат Госдумы РФ Терешкова предложила обнулить президентские сроки. Единороссы "за", ждут Путина. ВИДЕО

Депутат от "Единой России" Валентина Терешкова во время заседания Госдумы по принятию поправок в Конституцию предложила убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции и обнулить сроки после принятия поправок в Основной закон страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Новая газета". 

"Вопрос стоит не о нем (Путине. - Ред.), а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в конституции. Или, если этого потребует ситуация, и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной конституцией", - сказала она.

После этого Госдума объявила полуторачасовой перерыв, чтобы прямо сейчас провести консультации по этой поправке.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что предложение о выдвижении Путина на новый срок сначала нужно обсудить с ним самим.

Предполагается, что после 15:00 Путин лично приедет в Госдуму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Брак - союз мужчины и женщины, Россия - продолжение СССР, - Путин предложил поправки в Конституцию

Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов в свою очередь заявил, что предложение Терешковой об обнулении президентских сроков будет поддержано единороссами.

Отметим, что сегодня Госдума во втором чтении рассмотрит поправки в Конституцию. Изменить ее президент Владимир Путин предложил 15 января, выступая перед Федеральным Собранием. Ряд изменений внес он сам, остальные предложили члены специально созданной рабочей группы. Среди предложений — закрепление в Конституции понятия бога, определения брака как союза мужчины и женщины, пункты о недопустимости отчуждения частей территории России и о государствообразующем статусе русского народа.

Всенародное голосование по поправкам в Основной закон страны пройдет 22 апреля.

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