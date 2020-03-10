Путин согласился на обнуление своих президентских сроков: Если поддержат россияне и Конституционный суд РФ. ВИДЕО (обновлено)

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время выступления в Госдуме, трансляция которого велась на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

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"Разумеется, только если граждане поддержат такое предложение и такую поправку, скажут "Да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля. В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии: если конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона", - заявил президент РФ.

После выступления Путина Госдума РФ поддержала поправку про обнуление президентских сроков.

"За" проголосовали 380 человек, против - 44.

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Ранее депутат от "Единой России" Валентина Терешкова во время заседания Госдумы по принятию поправок в Конституцию предложила убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции и обнулить сроки после принятия поправок в Основной закон страны.