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10.03.20 16:44

Работа сети порностудий блокирована в Киеве, - киберполиция. ВИДЕО

Сотрудники киберполиции Киевщины разоблачили супружескую пару, организовавшую деятельность сети порностудий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Установлено, что фигуранты на территории Киева организовали незаконную деятельность 5 студий по изготовлению и распространению порнографической продукции в сети интернет. К созданию порнографического контента супруги привлекли более 30 гражданок Украины в возрасте от 18 до 30 лет, в основном студенток.

С помощью специальных компьютерных программ девушки общались с иностранными посетителями платных видеочатов на специализированных сайтах. Стоимость одной минуты частной беседы составляла от 3 до 10 долларов. Таким образом месячный доход одной студии составлял более 300 тыс. гривен.

В целях конспирации преступной деятельности организаторы наладили систему шифрованной связи с удаленным сервером, на котором размещалась система управления учетными записями моделей.

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Работа сети порностудий блокирована в Киеве, - киберполиция 01

Киберполиция провела обыски в офисах порностудий. По результатам изъята компьютерная техника, профессиональное фото- и видеооборудование, база данных моделей, финансовая информация и документация.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. После получения заключения компьютерно-технических экспертиз организаторам порнобизнеса будет объявлено о подозрении. Им грозит до 7 лет заключения.

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