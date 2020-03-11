Оккупанты с утра нагрянули с обысками в дома 7 крымских татар в Бахчисарае. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ґрати".

Обыски проходят по-меньшей мере по семи адресам, в том числе в доме активиста и стримера "Крымской солидарности" 25-летнего Сейдамета Мустафаева, сотрудничающего с изданием "Грани.ру".

В 2017 году Мустафаев был арестован на 10 суток административного ареста по обвинению в участии в несанкционированном митинге — так суд интерпретировал собрание крымских татар возле одного из домов в оккупированном Бахчисарае, где проходил обыск. В 2019 году Мустафаева, который освещал судебные процессы над крымчанами в Южном окружном военном суде российского Ростова-на-Дону, задерживали полицейские при въезде в Крым.

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Кроме него обыски проводятся в домах историков Шукри (автор двухтомного издания "Свод памятников истории, архитектуры и культуры крымских татар", ранее долгое время работал научным сотрудником архива Бахчисарайского историко-культурного заповедника Ханский дворец ) и 34-летнего Сейтумера Сейтумеровых — отца и сына, а также в домах братьев Амета и Айдера Сулеймановых, Рустема Сейтмеметова и ведущего крымскотатарского телеканала ATR Сейтумера Сейтумерова, который в данный момент находится в Киеве.

"В доме Сейдамета Мустаева завершился обыск. Его самого не было в доме, вместо него забрали его пожилого отца - Энвера Мустафаева. Также после обыска забрали Рустема Сейтмеметова и Сейтумера Сейтумерова", - сообщает Крымская солидарность.













