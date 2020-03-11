Рада рассмотрит изменения в закон о функционировании украинского языка, - Разумков. ВИДЕО

Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он отметил, что по этому вопросу есть соответствующие законопроекты.

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"Если я не ошибаюсь, то один из них прошел комитет. И они попадут в зал. А дальше решение будет принимать Верховная Рада", - сказал Разумков.

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Как сообщалось, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года. 10 декабря 2019 г. народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что внес в парламент законопроект о признании закона о функционировании украинского языка как государственного утратившим силу.