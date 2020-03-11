Министры отказались от своих премий до конца года, - Шмыгаль. ВИДЕО

Об этом заявил Шмыгаль на брифинге по результатам заседания правительства в среду, передает Цензор.НЕТ.

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"Министры отказались от своих премий до конца года", - сказал он.

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"Принято решение, что вопрос премий министров на политических должностях будет рассматриваться по результатам работы в течение года в ходе обещственной дискуссии - заслужили ли министры на премии", - добавил Шмыгаль.

"Остается зарплата, которая не должна превышать 5 средних зароботных плат по Украине. Остаются надбавки, предусмотренные законом. Надбавка за интенсивность не может превышать 30%. Такое ограничение также принято", - отметил премьер-министр.