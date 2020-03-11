Всех, кто приближается к Эрдогану, теперь снимают на тепловую камеру. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

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Помощник снимал на видео журналистов и политиков, со всех сторон обступивших Эрдогана.

Официальный представитель президента Турции пояснил, что тепловую камеру могут использовать и будущих встречах главы государства, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.

Ранее на этой неделе Эрдоган уже отказался от рукопожатий с высокопоставленными лицами. Так, он не стал пожимать руку президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю и послам, которые недавно прибыли в Анкару.

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Вместо рукопожатия на встречах с ними Эрдоган прижимал руки к сердцу, а свои действия объяснял одним словом: "Корона!".