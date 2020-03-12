Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье, - Сивохо. ВИДЕО

Об этом он заявил представляя Национальную платформу примирения и единства, передает Цензор.НЕТ.

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"Национальная платформа примирения и единства - это не организация, это не фонд. Это центр, который объединяет государственные и общественные инициативы вокруг общей идеи национального единства и развития страны. Почему платформу назвали национальной? Потому что в нашей стране конфликт ведь не только на Донбассе - аннексия Крыма, янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы и на Закарпатье. Но именно Донбасс уже 6 лет находится в фазе вооруженного конфликта. Там огонь и нам поэтому "болить", - заявил Сивохо.

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"Мы все помним тот Донбасс, который был раньше, который так любили, которым гордились. Помним олимпийские рекорды. Помним рекорды добычи угля. Донбасс удивлял и медицинскими достижениями и строительством новых стадионов. Ват такой вот Донбасс мы хотим вернуть. А вместе мы можем это сделать", - добавил он.

"Сегодня реальность такова: по официальной статистике, за шесть лет из-за войны было убито более 13 тысяч граждан Украины, из них более 150 детей, ранено более 30 тысяч человек. Экономические потери исчисляются десятками миллиардов долларов . Контрабанда, коррупция, беспредел, договорняки вокруг линии соприкосновения и на КПВВ. За 6 лет вооруженного конфликта на нем кто-то обогащается, а кто-то умирает и хоронит родных детей. Мы должны ответить себе на вопрос: готовы и хотим ли мы жить так дальше? Приоритет государственной политики президента - мир в Украине. Но до сих пор не сформирована единая система разработки и реализации государственной политики по реинтеграции Донбасса и Крыма. Мы готовы привлечь гражданское общество и вместе разработать действенную государственную политику реинтеграции Донбасса, чтобы она стала фундаментом в работе по реинтеграции украинского Крыма. Президентом Владимиром Зеленским озвучена эта задача. Ну, а я, собственно говоря, должен ее выполнять. Время пришло", - резюмировал Сивохо.

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