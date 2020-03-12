Украинца, вернувшегося из Польши, госпитализировали с подозрением на коронавирус, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
Ляшко сообщил, что с подозрением в больницу попал гражданин Украины, который вернулся из Польши.
"Когда мы шли на брифинг, нам сообщили об одном случае у человека, который приехал из Польши. У него подозрение на заражение, уже есть пневмония", - заявил он.
По его словам, медики уже отобрали образцы на исследование.
"Это человек преклонного возраста, группа риска. Это новое подозрение, которое есть, наиболее свежее… и наиболее вероятно, что это будет случай коронавирусной болезни", - добавил Ляшко.