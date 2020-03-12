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12.03.20 14:11

"Никакого алкоголя не должно быть в этот период", - главный санврач Ляшко о вспышке коронавируса. ВИДЕО

В период возможного распространения коронавируса лучше отказаться от употребления алкоголя, чтобы помочь иммунной системе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сегодня действуют только доказательные методы профилактики, которые мы не устаем повторять. Это в первую очередь - дистанция не менее полутора метра, во-вторых - чистые руки, не касаемся грязными руками слизистых оболочек, через которые мы можем передать возбудитель, в-третьих - здоровый образ жизни: здоровый и продолжительный сон не менее семи часов, никакого алкоголя", - заявил он.

По словам Ляшко, на период возможного распространения коронавируса лучше отказаться от употребления алкоголя.

"Все думают, что алкоголь повышает иммунитет... Наоборот - никакого алкоголя не должно быть в этот период. Алкоголь вам временно может поднять настроение, может показаться, что и коронавирус - вам по колено. Но в дальнейшем употребление алкогольных напитков подавляет нашу иммунную систему и организм становится более восприимчивым к проникновению различных микроорганизмов и вирусов", - подчеркнул он.

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