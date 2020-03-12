"Никакого алкоголя не должно быть в этот период", - главный санврач Ляшко о вспышке коронавируса. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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"Сегодня действуют только доказательные методы профилактики, которые мы не устаем повторять. Это в первую очередь - дистанция не менее полутора метра, во-вторых - чистые руки, не касаемся грязными руками слизистых оболочек, через которые мы можем передать возбудитель, в-третьих - здоровый образ жизни: здоровый и продолжительный сон не менее семи часов, никакого алкоголя", - заявил он.

По словам Ляшко, на период возможного распространения коронавируса лучше отказаться от употребления алкоголя.

"Все думают, что алкоголь повышает иммунитет... Наоборот - никакого алкоголя не должно быть в этот период. Алкоголь вам временно может поднять настроение, может показаться, что и коронавирус - вам по колено. Но в дальнейшем употребление алкогольных напитков подавляет нашу иммунную систему и организм становится более восприимчивым к проникновению различных микроорганизмов и вирусов", - подчеркнул он.

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