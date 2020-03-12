Нацкорпус пикетирует отделение полиции, где находятся задержанные на презентации Сивохо активисты. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видеотрансляцию с места акции протеста ведет Национальный корпус, передает Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас у Печерского управления полиции в Киеве представители Нацкорпуса пытаются забрать ветеранов российско-украинской войны, которых безосновательно задержали после пресс-конференции "Национальной платформы примирения и единства" Сергея Сивохо. Призываем всех подтягиваться на Московскую 30! В Киеве организуют ватный шабаш, а обвиняют патриотов", - говорится в описании к видео Нацкорпуса.

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства. Полиция задержала 15 человек, среди которых представители Нацкорпуса.

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