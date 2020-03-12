Суд арестовал на 2 месяца Мыслывого, подозреваемого в похищении Вербицкого и Луценко во время Евромайдана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокуратуры и избрал подозреваемому в похищении активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого Сергею Мыслывому в виде ареста сроком на 60 суток без права внесения залога.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, подозреваемый в похищении и убийстве Вербицкого во время Майдана Сергей Мыслывый был задержан 10 марта 2020 года.

Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.