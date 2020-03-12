В Одессе под зданием, где проходит собрание ОПЗЖ, произошли стычки: в ходе потасовки распылили слезоточивый газ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Между ними и сторонниками ОПЗЖ (мужчинами спортивной наружности) периодически вспыхивают потасовки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

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Кто-то даже распылил слезоточивый газ. Полиция пытается разделить стороны и не допустить эскалации конфликта.

Дерущиеся помяли капот припаркованной машины.

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"Со стороны патриотов в событиях участвуют активисты "Дії", "Автомайдана" Евгения Резвушкина и "Нацкорпуса", ОПЗЖ защищают сотрудники охранной фирмы "Зевс" и примерно сотня "спортсменов", приехавших вчера в город по Киевской трассе. Между входом в отель и патриотами стоят люди депутата Богдана Гиганова, сотрудники охранного агентства и полицейские", - отмечает издание.

"Стала известна повестка дня конференции ОПЗЖ. На ней хотят сместить Николая Скорика с поста врио руководителя облорганизации партии и перевести на должность главы городской организации. Вместо него областное отделение возглавит Вадим Рабинович, которого утвердят кандидатом в мэры Одессы. Заседание уже началось, несмотря на осаду со стороны патриотов. Медведчука, Скорика и Рабиновича нет. В президиуме депутат облсовета Вадим Шкаровский и нардеп Татьяна Плачкова. Председательствующим на конференции выбрали Шкаровского. Скорика перевели на должность главы горорганизации. Рабинович стал главой областной ячейки", - пишет издание.

























