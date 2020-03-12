Российскую блогершу Краснову повторно не пустили в Украину и увеличили запрет на въезд до 10 лет, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Россиянка прибыла сегодня, 12 марта, рейсом из Минска в "Борисполь". Во время пограничного контроля было установлено, что в конце прошлого года она уже прилетала в Украину и за незаконное посещение оккупированной АР Крым в 2018 году ей был запрещен въезд на территорию нашей страны сроком на 3 года.
Однако женщина решила проверить бдительность украинских пограничников. Она заменила старый паспорт на новый, надеясь, что чистые страницы документа без отметки о запрете въезда ей помогут пересечь украинскую границу. Однако сработала информация из базы данных ГПСУ. На вопрос, почему она заменила паспорт, женщина сообщила, что его якобы съела собака.
За умышленное неисполнение решения государственного органа о запрете въезда в Украину, который должен был действовать до конца 2022 года, российской блогеруше и актрисе установили новый срок запрета въезда в нашу страну на 10 лет. В ближайшее время она будет возвращена обратным рейсом в Беларусь.