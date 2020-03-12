Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
12.03.20 19:32

Поляк пытался незаконно ввезти в Украину вертолет, - пограничники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Иностранец собирался доставить в Бердичев вертолет, турбинные авиационные двигатели и четырехтонный главный редуктор, все без соответствующих документов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Грузовик с вертолетом прибыл накануне в пункт пропуска "Краковец". Пограничники Мостиского отряда заранее получили информацию о попытке незаконного ввоза товара и выяснили при проверке, что у гражданина Польши не было разрешительных документов для ввоза.

"Вертолет МИ-2, турбинные авиационные двигатели и главный редуктор весом 4 тонны и стоимостью более 20 тыс. долларов США иностранец должен был доставить в Бердичев", — сказано в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Украинец пытался вывезти за границу почти 11 тыс. медицинских масок. Общая сумма конфиската - 356 тыс. грн, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

О грузе, который, вероятно, является товаром двойного назначения, проинформированы компетентные органы, добавили в Госпогранслужбе.

Поляк пытался незаконно ввезти в Украину вертолет, - пограничники 01
Поляк пытался незаконно ввезти в Украину вертолет, - пограничники 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100