Поляк пытался незаконно ввезти в Украину вертолет, - пограничники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Грузовик с вертолетом прибыл накануне в пункт пропуска "Краковец". Пограничники Мостиского отряда заранее получили информацию о попытке незаконного ввоза товара и выяснили при проверке, что у гражданина Польши не было разрешительных документов для ввоза.

"Вертолет МИ-2, турбинные авиационные двигатели и главный редуктор весом 4 тонны и стоимостью более 20 тыс. долларов США иностранец должен был доставить в Бердичев", — сказано в сообщении.

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О грузе, который, вероятно, является товаром двойного назначения, проинформированы компетентные органы, добавили в Госпогранслужбе.



