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13.03.20 01:17

Законодательно будет упрощен импорт товаров для борьбы с коронавирусом и отменены тендеры при закупке медоборудования, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы принять законодательные изменения, которые сделают приоритетным импорт и растаможку товаров, используемых для борьбы с коронавирусом. Перечень приоритетных товаров определит Кабмин.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ

Закупки аппаратов вентиляции легких и других товаров для борьбы с коронавирусом позволят проводить без тендерных процедур. Инициированные Миздравом изменения в законодательство позволят органам местной власти закупать медоборудование, средства диагностики и лечения коронавируса без проведения тендера.

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Ляшко также сообщил, что до июня правительство ввело ограничения на экспорт и реэкспорт средств индивидуальной защиты. 

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