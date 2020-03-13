Законодательно будет упрощен импорт товаров для борьбы с коронавирусом и отменены тендеры при закупке медоборудования, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ.

Закупки аппаратов вентиляции легких и других товаров для борьбы с коронавирусом позволят проводить без тендерных процедур. Инициированные Миздравом изменения в законодательство позволят органам местной власти закупать медоборудование, средства диагностики и лечения коронавируса без проведения тендера.

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Ляшко также сообщил, что до июня правительство ввело ограничения на экспорт и реэкспорт средств индивидуальной защиты.

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