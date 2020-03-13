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13.03.20 11:41

"Впервые за много лет Минздрав провалил закупки тест-систем анализа крови доноров для лечения онкобольных детей", - набсовет "Охмадета". ВИДЕО

Минздрав впервые за несколько лет провалил закупку тест-систем для анализа крови доноров, которая используется для лечения онкобольных детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, нардеп Виктория Сюмар во время брифинга членов набсовета "Охмадета" в Украинском кризисном медиа-центре.

"Мы как члены опекунского совета "Охмадета", хотим сегодня сообщить, что, к сожалению, впервые за много лет Минздрав провалил закупку тестовых систем для проверки крови доноров, которая используется для лечения онкобольных детей, на гепатит и других болезней... "Охмадет" впервые не получил таких тест-систем. Это значит, что дети, которые постоянно нуждаются в донорской крови и препаратах крови, могут быть заражены гепатитом, СПИДом и другими инфекциями. Допустить этого нельзя потому, что это нивелирует результаты лечения, ведь такие дети без имунной системы", - сказала Сюмар.

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