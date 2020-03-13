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13.03.20 15:48

Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

За срыв презентации Национальной платформы примирения и единства советника секретаря СНБО Сергея Сивохо прокуратура просит отправить под круглосуточный домашний арест члена Национального корпуса, ветеранов АТО Сергея Тамарина.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Под зданием Печерского райсуда Киева проходит акция в поддержку задержанных вчера а срыв презентации Национальной платформы примирения и единства советника секретаря СНБО Сергея Сивохо. Митингующие разместили баннер и скандируют :"Волю ветеранам".

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Тем временем, стало известно, что Тамарина подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц (Статья 296 ч. 2 УКУ). Прокуратура ходатайствует о его круглосуточном домашнем аресте.

Суд предоставил защите Тамарина время до 17.00 с ознакомлением с материалами ходатайства.

Сергей Тамарин, позывной Собер - один из тех, кто воевал за Мариуполь в составе батальона "Азов", майор полиции, руководивший спецподразделением МВД "Восток", сообщают в Нацкорпусе.

Когда россияне захватили Крым, Тамарин, имея за плечами юридическое образование Харьковской юракадемии и работу в органах внутренних дел, ушел на фронт.

"С приходом на восток Украины российских террористов, я тут же присоединился к тогда еще безымянным "черным человечкам". Впоследствии, после того, как в феврале 2014 г. из харьковского СИЗО вышел Андрей Белецкий и парламент его признал политзаключенным, мы стали "Азовом" , - так в интервью одному из изданий Тамарин вспоминает свои первые добровольческие дня.

Вместе с "Азовом" Тамарин принимал участие в освобождении Марьинки, Мариуполя, в боях за Широкино. Имел тяжелые травмы и контузии. Собственно, звание майора получил, после боев за Мариуполь и успешного штурма Марьинки.

После возвращения с фронта Тамарин возглавил созданное в конце 2014 года спецподразделения МВД "Восток", целью которого было обеспечение надежного тыла в Харькове. Формирование спецподразделения велось исключительно из добровольцев. Эта рота предназначалась для задач повышенной сложности в зоне проведения антитеррористической операции, позже - операции объединенных сил. Сергей Тамарин возглавлял подразделение два с половиной года.

С середины 2019-го Собер возглавил киевский городской центр Национального Корпуса.

Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо 01
Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо 02
Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо 03
Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо 04
Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо 05
Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо 06
Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо 07
Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо 08
Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо 09
Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо 10
Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо 11
Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

Напомним, 12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

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