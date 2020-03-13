Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Под зданием Печерского райсуда Киева проходит акция в поддержку задержанных вчера а срыв презентации Национальной платформы примирения и единства советника секретаря СНБО Сергея Сивохо. Митингующие разместили баннер и скандируют :"Волю ветеранам".

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Тем временем, стало известно, что Тамарина подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц (Статья 296 ч. 2 УКУ). Прокуратура ходатайствует о его круглосуточном домашнем аресте.

Суд предоставил защите Тамарина время до 17.00 с ознакомлением с материалами ходатайства.

Сергей Тамарин, позывной Собер - один из тех, кто воевал за Мариуполь в составе батальона "Азов", майор полиции, руководивший спецподразделением МВД "Восток", сообщают в Нацкорпусе.

Когда россияне захватили Крым, Тамарин, имея за плечами юридическое образование Харьковской юракадемии и работу в органах внутренних дел, ушел на фронт.

"С приходом на восток Украины российских террористов, я тут же присоединился к тогда еще безымянным "черным человечкам". Впоследствии, после того, как в феврале 2014 г. из харьковского СИЗО вышел Андрей Белецкий и парламент его признал политзаключенным, мы стали "Азовом" , - так в интервью одному из изданий Тамарин вспоминает свои первые добровольческие дня.

Вместе с "Азовом" Тамарин принимал участие в освобождении Марьинки, Мариуполя, в боях за Широкино. Имел тяжелые травмы и контузии. Собственно, звание майора получил, после боев за Мариуполь и успешного штурма Марьинки.

После возвращения с фронта Тамарин возглавил созданное в конце 2014 года спецподразделения МВД "Восток", целью которого было обеспечение надежного тыла в Харькове. Формирование спецподразделения велось исключительно из добровольцев. Эта рота предназначалась для задач повышенной сложности в зоне проведения антитеррористической операции, позже - операции объединенных сил. Сергей Тамарин возглавлял подразделение два с половиной года.

С середины 2019-го Собер возглавил киевский городской центр Национального Корпуса.

























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

Напомним, 12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.