Новый прокурор Киева Юлдашев и его семья владеет недвижимостью на сумму около $2 млн: список имущества. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге говорит журналистка "Слідство.Інфо" Евгения Моторевская и перечисляет объекты недвижимости в Киеве и Днепре, принадлежащие прокурорской семье:

1. Квартира площадью 242 квадратных метра, оформленная на маму Юлдашева

2. Квартира площадью 122 квадратных метров, принадлежащая бывшей жене Юлдашева

3. Квартира площадью 128 квадратных метров, принадлежащая Юлдашеву

4. Квартира площадью 74.5 квадратных метров, принадлежащая Юлдашеву

5. Квартира площадью 80 квадратных метров, принадлежащая Юлдашеву

6. Квартира площадью 119 квадратных метров в Днепре, принадлежащая Юлдашеву.

Кроме того, в 2015 году мама Юлдашева одолжила более одного млн долларов жительнице Днепра и взамен получила в ипотеку квартиру площадью 160 квадратных метров и нежилые помещения в историческом центре Днепра.

Юлдашеву также принадлежит элитный Мерседес 2017 года, итальянский мотоцикл Дукатти.

Юлдашева люстрировали в 2015 году из-за того, что он занимал руководящую долность при Януковиче. Он обратился в суд и после длительных судебных разбирательств восстановился на должности прокурора Киева.

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