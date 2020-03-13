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13.03.20 18:13

Суд отправил под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо. ФОТО

Суд отправил под круглосуточный домашний арест до 10 мая члена Национального корпуса, ветерана АТО Сашу Волкова, который участвовал в срыве презентации Национальной платформы примирения и единства советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Прокуратура подозревает Волкова в хулиганстве, совершенном группой лиц (Статья 296 ч. 2 УКУ).

Суд отправил под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо 01

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Суд отправил под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо 02
Суд отправил под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Волкова за срыв презентации Сивохо 03

Под зданием Печерского райсуда Киева проходит акция в поддержку задержанных вчера за срыв презентации Нацплатформы примирения Сивохо. Митингующие разместили баннер и скандируют :"Волю ветеранам".

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Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

Напомним, 12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

13 марта стало известно, что полиции планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв презентации Сивохо - Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.

Также прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо.

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