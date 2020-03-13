Из-за коронавируса Кабмин временно изменит порядок подтверждения статуса для пенсионеров, проживающих в ОРДЛО, - Резников. ВИДЕО

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу обратиться к пожилым людям, которые являются временно перемещенными лицами и на пунктах КПВВ будут стоять в очередях, чтобы подтвердить свою регистрацию, как временно перемещенного лица. Наше законадательство требует его подтверждения каждые 60 дней, иначе они могут потерять право на получение социальной помощи и пенсионного обеспечения.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий готовит изменения в пакет документов, будет считаться, что это форс-мажор и временно будет отсрочено это требование о 60 дневной регистрации, чтобы уменьшить очереди на пунктах пропуска. Чтобы пенсионеры там не стояли, и не подвергали риску себя и остальное население Украины. Не паникуйте, мы слелаем так, что вы не потеряете свои пенсии", - сказал чиновник.

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