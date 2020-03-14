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14.03.20 12:52

Дети выживут, умрут пенсионеры: Емец резко высказался на заседании по коронавирусу, позже объяснился. ВИДЕО

13 марта на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что от короновируса "умрут все пенсионеры". Позже Минздрав пояснил суть сказанного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Между прочим, этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры", - сказал Емец.

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Вечером 13 марта на сайте Министерства здравоохранения появилось объяснение по поводу заявления Емца.

"Хочу отдельно объяснить тезис об особой уязвимости к инфицированию пожилых людей. Исходя из мировой тенденции и медицинских исследований, у них чуть ли не самый высокий риск заражения и дальнейших летальных исходов. Именно поэтому Минздрав Украины уделяет особое внимание этой категории населения, принимает меры, проводит информационную кампанию, чтобы снизить такие риски", - процитировала пресс-служба комментарий министра.

По данным ГСЧС, всего по состоянию на 14 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в двух областях, а именно: Черновицкая - 2 и Житомирская - 1 (смертельный исход).

Вчера президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.

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