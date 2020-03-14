Ни один доброволец не возьмет награду из рук Зеленского, - Андрей Билецкий. ВИДЕО

Об этом Билецкий заявил во время выступления на Марше добровольцев в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Зеленский говорит, я инициирую награды добровольцам. Нам не нужны награды от человека, который предает все, за что мы боролись и воевали. Ни один доброволец не возьмет награду из рук Зеленского", — сказал Билецкий.

По его словам, Зеленский говорит о наградах в то время, когда десятки добровольцев и ветеранов сидят за решеткой. При этом Билецкий напомнил о решении суда, отправившего двух членов "Национального корпуса" под арест за хулиганские действия во время презентации Национальной платформы примирения и единства.

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"Вчера доброволец Александр Волков — который возглавлял охрану проукраинских митингов в Донецке весной 2014 года, который попал "на подвалы" ДНР, которого пытали, который сбежал, вступил в батальон "Донбасс", прошел весь путь, попал в Иловайский котел, вырвался из плена и тут же вступил в полк "Азов", провоевал четыре года — получил от Зеленского арест за то, что он "с особой дерзостью" порвал плакат так называемой "платформы примирения" с ЛДНР. Это — реально те награды, которые Зеленский хочет вручить добровольцам сегодня", — сказал Билецкий.

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