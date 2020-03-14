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14.03.20 16:52

Ни один доброволец не возьмет награду из рук Зеленского, - Андрей Билецкий. ВИДЕО

Лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий считает, что ни один доброволец не примет награду от президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Билецкий заявил во время выступления на Марше добровольцев в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Зеленский говорит, я инициирую награды добровольцам. Нам не нужны награды от человека, который предает все, за что мы боролись и воевали. Ни один доброволец не возьмет награду из рук Зеленского", — сказал Билецкий.

По его словам, Зеленский говорит о наградах в то время, когда десятки добровольцев и ветеранов сидят за решеткой. При этом Билецкий напомнил о решении суда, отправившего двух членов "Национального корпуса" под арест за хулиганские действия во время презентации Национальной платформы примирения и единства.

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"Вчера доброволец Александр Волков — который возглавлял охрану проукраинских митингов в Донецке весной 2014 года, который попал "на подвалы" ДНР, которого пытали, который сбежал, вступил в батальон "Донбасс", прошел весь путь, попал в Иловайский котел, вырвался из плена и тут же вступил в полк "Азов", провоевал четыре года — получил от Зеленского арест за то, что он "с особой дерзостью" порвал плакат так называемой "платформы примирения" с ЛДНР. Это — реально те награды, которые Зеленский хочет вручить добровольцам сегодня", — сказал Билецкий.

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