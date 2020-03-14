Марш украинских добровольцев проходит в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, шествие началось от стадиона ЦСКА на Воздухофлотском проспекте, а завершится возле посольства РФ.

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"Мы без колебаний встали на защиту Украины, когда враг пришел на нашу землю. Мы освобождали оккупированные украинские города и теряли на фронте наших собратьев. И мы не допустим, чтобы теперь власть договаривалась с врагом за нашими спинами, ведя Украины к капитуляции", - говорится в описании мероприятия на Facebook.













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Фото, видео: Олег Богачук

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