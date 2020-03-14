Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Фото, видео: Олег Богачук

По информации Отдела коммуникации полиции Киева, в вечерних мероприятиях участвовало около 1000 человек. Нарушений общественного порядка допущено не было.

Напомним, День украинского добровольца отмечается 14 марта, в годовщину прибытия 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона, из которого впоследствии был сформирован 1-й БОН НГУ им. Кульчицкого.

17 января 2017 года Верховная рада Украины с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиления общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности приняла постановление "Об установлении Дня украинского добровольца".

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