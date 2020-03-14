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14.03.20 22:06

Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Шествие от стадиона ЦСКА до посольства РФ по Воздухофлотскому проспекту завершилось выступлениями участников и зажженными файерами.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 02
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 03
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 04

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Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 05
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 06
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 07
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 08
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 09

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Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 10
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 11
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 12
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 13
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 14

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Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 15
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 16
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 17
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 18
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 19
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 20

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Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 21
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Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 26

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Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 28
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве 29
Фото, видео: Олег Богачук

По информации Отдела коммуникации полиции Киева, в вечерних мероприятиях участвовало около 1000 человек. Нарушений общественного порядка допущено не было.

Напомним, День украинского добровольца отмечается 14 марта, в годовщину прибытия 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона, из которого впоследствии был сформирован 1-й БОН НГУ им. Кульчицкого.

17 января 2017 года Верховная рада Украины с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиления общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности приняла постановление "Об установлении Дня украинского добровольца".

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