Вывоз респираторов на 1 млн грн предупредила полиция на Херсонщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На место происшествия выехали представители областного главка полиции, управления стратегических расследований, руководство и следственно-оперативная группа Корабельного отделения полиции, а также работники херсонской таможни, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонщины.

Как выяснилось, за границу фирма должна отправить 21 тысячу респираторных масок заявленной стоимостью более 40 тысяч долларов. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. Сейчас 35 коробок с товаром временно изъяты. Проводятся первоочередные следственные действия, назначено проведение необходимых экспертиз.

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Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели. Также до 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

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