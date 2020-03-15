Польша закрыла границу: сотни украинцев не могут выехать, посольство составляет списки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.Львів, выезжающие штурмуют автобусы и выстраиваются в очереди на пешем переходе. Перевозчики установили завышенные тарифы.
По словам консула Украины в Люблине Артема Валаха, около двух часов дня польские пограничники разрешили водителям перевозить пассажиров.
Как сообщает пресс-служба посольства Украины в Польше в Twitter, формируются списки граждан, у которых возникли трудности с возвратом в страну из-за мер, принятых в связи с пандемией коронавируса. Чтобы попасть в списки, нужно заполнить форму.
Напомним, 14 марта в Польше приняли решение приостановить международное железнодорожное и авиационное пассажирское сообщение, запретить въезд в страну иностранцам, а также ограничить работу торговых центров и проведение массовых мероприятий.