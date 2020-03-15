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15.03.20 20:32

Польша закрыла границу: сотни украинцев не могут выехать, посольство составляет списки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотни украинцев пытаются выехать из Польши до 17 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.Львів, выезжающие штурмуют автобусы и выстраиваются в очереди на пешем переходе. Перевозчики установили завышенные тарифы.

Польша закрыла границу: сотни украинцев не могут выехать, посольство составляет списки 01
Польша закрыла границу: сотни украинцев не могут выехать, посольство составляет списки 02
Польша закрыла границу: сотни украинцев не могут выехать, посольство составляет списки 03
Польша закрыла границу: сотни украинцев не могут выехать, посольство составляет списки 04

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Польша закрыла границу: сотни украинцев не могут выехать, посольство составляет списки 05
Польша закрыла границу: сотни украинцев не могут выехать, посольство составляет списки 06
Фото: lviv.depo.ua

По словам консула Украины в Люблине Артема Валаха, около двух часов дня польские пограничники разрешили водителям перевозить пассажиров.

Как сообщает пресс-служба посольства Украины в Польше в Twitter, формируются списки граждан, у которых возникли трудности с возвратом в страну из-за мер, принятых в связи с пандемией коронавируса. Чтобы попасть в списки, нужно заполнить форму.

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Польша закрыла границу: сотни украинцев не могут выехать, посольство составляет списки 07

Напомним, 14 марта в Польше приняли решение приостановить международное железнодорожное и авиационное пассажирское сообщение, запретить въезд в страну иностранцам, а также ограничить работу торговых центров и проведение массовых мероприятий.

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