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15.03.20 22:52

Спецрейс с эвакуированными из Италии прибыл в "Борисполь". ВИДЕО

В Международном аэропорту "Борисполь" приземлился борт, который забрал граждан Украины, заблокированных из-за карантинных мер на границе Италии и Словении.

Прибытие спецрейса с эвакуированными украинцами транслировалось на facebook-странице Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.

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Напомним, группа украинцев оказалась заблокированной на границе между Италией и Словенией, поскольку словенские пограничники не пускают их в страну из-за мер по противодействию распространению коронавируса Covid-19.

Решение об эвакуации украинцев из Италии правительство приняло на внеочередном заседании в субботу, 14 марта.

15 марта в Италию вылетел борт за 95 украинцами, не попавшими родину из-за перекрытых Словенией границ. В Украине их отправят на две недели в самоизоляцию.

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