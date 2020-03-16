Вернувшуюся из Испании женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус на Тернопольщине. ВИДЕО

Об этом в Facebook сообщил мэр Чорткова Владимир Шматько, передает Цензор.НЕТ.

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"Женщина недавно вернулась из Испании, где она гостила у дочери. Ехала до Залещиков, затем ее стало плохо и она сошла на автостанции в Чорткове. Женщину госпитализировали в местное отделение Чортковского больницы. Эпидемиологи пока исследуют ее анализы на коронавирусную инфекцию", - сообщил Шматько.

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Он подчеркнул, что женщина полностью изолирована. Все пациенты были переведены в другие отделения. Ей была оказана необходимая помощь, взяты тесты, которые сейчас исследуются эпидемиологами.