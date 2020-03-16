"На санкции плевать, мы заработали столько же, сколько потеряли", - Путин. ВИДЕО

Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

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"Да плевать на них, на эти санкции!" - сказал Путин, комментируя замечание, что из-за Украины россияне "нарвались на санкции".

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"По разным оценкам, мы потеряли где-то $50 млрд, но мы и заработали столько же. Немало, но это заставило нас мозги включить. Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение – и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было, либо мы их просто забыли и потеряли. Мы воссоздали это всё.

И это идет нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу", - пояснил Путин.