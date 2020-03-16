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16.03.20 12:25

Нужно срочно создать механизм работы Рады в режиме самоизоляции, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призывает создать рабочую группу для определения юридического механизма возможности работы Верховной Рады "на самоизоляции".

 Об этом он заявил во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Призываю всех коллег, учитывая то, что у нас, точно уже известно, что будет не одно внеочередное заседание, а риски того, что если, не дай Бог, один депутат заболеет, и тогда мы не сможем собраться, то срочно создать рабочую группу и рассмотреть какой-то юридический механизм, каким образом Рада может работать, находясь в самоизоляции", - сказал Арахамия.

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