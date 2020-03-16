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16.03.20 13:55

"Трактор вылечит всех!", - Лукашенко призвал белорусов не поддаваться панике из-за коронавируса. ВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал белорусов не поддаваться панике из-за пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал на совещании с чиновниками.

"Не было бы счастья, да несчастье помогло: ну хоть научили нас ухаживать за собой, тот кто не умел, вовремя руки мыть, полоскать и прочее. Это тоже полезно. Но не надо никакой паники. Надо просто работать. Особенно сейчас, на селе. Приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!", - сказал белорусский президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир сошел с ума от коронавируса. Даже "родная Россия закрыла границу с Беларусью", - Лукашенко

По данным Минздрава страны, в Беларуси зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденых случаев коронавируса.

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