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16.03.20 14:06

У нас нет реальной статистики по коронавирусу: заболевших и умерших намного больше, - Тимошенко. ВИДЕО

В связи с распространением коронавируса в Украине и в мире настало время стать единственной национальной командой, чтобы вместе противостоять угрозам, которые сегодня стоят перед страной.

Об этом завила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления на Согласительном совете лидеров парламентских фракций и групп в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Призываю всех - отложите в сторону все политические амбиции, спорные вопросы и противостояния. Сейчас всем надо объединиться в единый антикризисный штаб с одной целью - спасти граждан и Украину. Как премьер-министр, который прошел и финансовый кризис и эпидемию тогда другого вируса, готова лично работать в нужном месте без выходных и отдыха для того, чтобы страну в этой ситуации защитить. Нельзя терять ни дня, ни часа, ни минуты", - заявила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" подчеркнула на конкретных шагах, которые могут защитить людей.

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"Нам необходимо сделать карантин абсолютным", - заявила Тимошенко.

"У нас нет реальной статистики, что у нас происходит с заболеванием. Сейчас не время разбираться, кто в этом виноват. Нам необходимо немедленно эту статистику возобновить, потому что я утверждаю, как человек, который понимает, что говорит, - у нас намного больше заболеваний, и намного больше умерших, но мы этого не знаем", - акцентировала Тимошенко.

"Надо, чтобы все СМИ предоставили информацию, по какому телефону обращаться, если есть подозрение даже на минимальную температуру или насморк. Речь идет о том, что обычный человек сегодня не знает, куда обратиться, чтобы провести тест дома, не ходя до больниц, лабораторий. Я прошу власть - сделайте сейчас общую информационную линию сообщений, к кому обращаться и где бесплатно получить достоверный анализ на наличие коронавирус - чтобы люди лишний раз не выходили из дома", - добавила Тимошенко.

Кроме того, политик обратила внимание на необходимость обеспечения всех, кто находится в самоизоляции и сидит дома с детьми, больничными листами, как это практиковалось в 2009 году, чтобы люди имели возможность соблюдать условия карантина.

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"Конечно, нужна масштабная и централизованная закупка антивирусных препаратов для того, чтобы вся страна чувствовала себя защищенной", - добавила Тимошенко.

Напомним, 3 марта 2020 года в Украине выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. По состоянию на 16 марта в Украине подтверждены 5 случаев инфицирования коронавирусом, один из них летальный.

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