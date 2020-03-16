"Как бывший журналист с интересом протестирую "портновщину": Чорновол сообщила о повестке в суд. ВИДЕО

Об этом она заявила в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня мне принесли повестку в Печерский суд об избрании мне меры пресечения. Моих семь прокуроров и одиннадцать следователей хотят от меня личную подписку о невыезде и мой загранпаспорт. Но я отказываюсь это делать", - сказала она.

По словам Чорновол, она продолжит заниматься расследованиями.

"Я убеждена - выбор есть. Личное обязательство - это личное обязательство, и я не собираюсь его давать, потому что не сделала никакого преступления. Дело мое ничтожно, а мне надо передвигаться по стране, чтобы работать. Я расследователь, я публикую различные коррупционные схемы, я всегда этим занималась когда была журналистом, когда была депутатом и сейчас как политик в оппозиции, и у меня очень много планов. Я понимаю, что меня хотят связать и уменьшить мою активность, им мало, что спецназ ГБР покалечил мне ногу и я не могу передвигаться без костылей. Им еще надо таким образом уменьшить мою активность", - отметила Чорновол.

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"Это некий комплимент, который означает, что я хороший расследователь и оппозиционер, но мне надо работать. Я не буду давать личное обязательство о невыезде, потому что я не собираюсь его выполнять", - добавила она.

Также Чорновол подчеркнула, что этот суд над ней является важным тестом на независимость судебной системы Украины.

"Дело мое ничтожное и преступления я никакого не совершала. Это позорно - идти на суд из-за того, что я выхватила телефон шариевского провокатора. Но как бывший журналист я с интересом протестирую "портновщину". И предлагаю всем посмотреть, как работает портновская карательная система, ГБР, Уголовный процессуальный кодекс. Этими инструментами будут загонять меня. Портнов аж трясется, чтобы отомстить мне за все: Майдан, конфискации активов Януковича. Но я снова одержу победу. Вместо того, чтобы идти на портновски суд и выглядеть жертвой, я лучше буду бороться и обнародую одну слабую точку зеленой власти", - подчеркнула она.

Напомним, ранее фракция "ЕС" выразила решительный протест системным нарушениям Закона о статусе народного депутата работниками Государственного бюро расследований.

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